Миронов обвинил Набиуллину в нарушении Конституции России

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов обвинил руководство Центрального банка РФ в нарушении Конституции.

"Руководство ЦБ нарушает Конституцию России, потому что им плевать на курс рубля. Он делают все, чтобы курс был слабый. Мы будем настаивать на отставке Набиуллиной (глава ЦБ – прим. ред.) и Силуанова (министра финансов РФ – прим. ред.)", - сказал Миронов журналистам. Он не сообщил, как его партия, не имеющая большинства в парламенте, собирается добиваться своей цели.

Миронов заявил также, что по оценкам партии в России "50% населения живут в нищете": "Это не только пенсионеры, это работающие люди – для любой экономики это нонсенс".