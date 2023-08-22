"Пишите в стол": Миронов призвал запретить публикацию произведений, не соответствующих традиционным ценностям

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов призвал к фактическому введению цензуры в стране. По его словам, соответствующее предложение содержится в разработанном его партией законопроекте о культуре.

Миронов полагает, что творчество российских авторов – художников, писателей, режиссеров и т.д. – должно соответствовать "Основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" – документ был утвержден президентом России в прошлом году.

"Творите что хотите, но если хотите, чтобы произведение было опубликовано, продемонстрировано – оно должно соответствовать нашим традиционным духовным ценностям. Если нет – пишите, творите "в стол", для своей семьи. Это наш занокопроект о культуре", - сообщил Миронов на пресс-конференции.