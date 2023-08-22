Обнаружены тела еще двух погибших во время экскурсии по московским коллекторам

Обнаружены тела шестого и седьмого участников экскурсии по московским подземельям, пишет Mash. По данным телеграм-канала, их нашли в коллекторе в районе Большого Устьинского моста.

Предположительно, один из них - директор по маркетингу группы IT-компаний "Ланит" Дмитрий Маркушин.

Напомним, вчера из Москвы-реки достали тело погибшей женщины. Она оказалась пятой погибшей во время экскурсии по коллекторам под Москвой.

Как сообщалось, 20 августа группа пошла на нелегальную экскурсию по подземным коммуникациям и руслам рек в центре столицы, когда начался сильный дождь. Подземные русла и коллекторы наполнились водой, людей смыло потоками. По неподтвержденным данным, в экскурсии могли участвовать до двух десятков человек.