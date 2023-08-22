22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга утвердила требования к виду городских киосков

Власти Екатеринбурга утвердили требования к внешнему виду киосков. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, определено три варианта оформления киосков, павильонов и торговых галерей (модулей): с входом для посетителей площадью 14,8 кв. м; с входом для посетителей площадью 22,6 кв. м и без входа площадью 11,2 кв. м. При этом модули могут стыковаться в разных конфигурациях в зависимости от потребностей владельца. Они должны быть сделаны из металла и облицованы композитным алюминием, навесы – из тентовой ткани, а окна и двери должны являться стеклопакетами.

Цветовая гамма – черный, белый и оттенки серого с возможным добавлением древесной текстуры. На объектах торговли должны значиться надпись "Екатеринбург" или логотип города, а также указание предлагаемого товара, созданные на пленке или акриле с помощью полноцветной печати.

Как отмечают в мэрии, новые правила позволят систематизировать и упорядочить внешний облик киосков, чтобы вписать их в городскую среду.

Ранее сообщалось, что администрация Екатеринбурга еще на два года продлит договоры с владельцами киосков из-за санкций.

Теги: киоски, вид, требования, Екатеринбург


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