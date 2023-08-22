В Челябинской области пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

В Челябинской области пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-центре ОГУ "Противопожарная служба Челябинской области".

ДТП произошло 21 августа в районе поселка Октябрьский Копейского городского округа. Столкнулись Lada Xray и Газель. В ДТП пострадали три человека: 73-летний водитель автомобиля Lada, а также 72-летний водитель и 70-летняя пассажирка Газели. Очевидцы помогли пожилой паре выбраться из Газели. Они получили ушибы грудной клетки и головы.

Водитель Lada Xray оказался заблокирован. Бойцы пожарной части деблокировали его и передали медработникам. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, открытые переломы руки и ноги.

По предварительным данным, пьяный водитель Lada Xray устроил гонки, и, зацепив несколько машин на кольце, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем Газель, который был нагружен мукой.