"Владимир Жириновский" сегодня совершит первый полет из Москвы

Самолет авиакомпании "Россия" названный в честь основателя ЛДПР сегодня совершит первый полет под новым именем. Борт "Жириновский Владимир Вольфович" выполнит полет из Москвы в Калининград, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Имя скончавшегося в апреле 2022 года политика получил Boeing 737-900 на 210 мест.

В начале августа стало известно, что внебрачный сын Жириновского Олег Эдельштейн намерен бороться за наследство отца. Он подал в суд иск об установлении факта отцовства и его признания. Дело будет рассматриваться в Москве.