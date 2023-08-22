22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

"Владимир Жириновский" сегодня совершит первый полет из Москвы

Самолет авиакомпании "Россия" названный в честь основателя ЛДПР сегодня совершит первый полет под новым именем. Борт "Жириновский Владимир Вольфович" выполнит полет из Москвы в Калининград, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Имя скончавшегося в апреле 2022 года политика получил Boeing 737-900 на 210 мест.

В начале августа стало известно, что внебрачный сын Жириновского Олег Эдельштейн намерен бороться за наследство отца. Он подал в суд иск об установлении факта отцовства и его признания. Дело будет рассматриваться в Москве.

Теги: владимир жириновский, самолет, аэрофлот


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