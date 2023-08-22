22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Поездка на миллион. Мошенники катали пенсионера на такси для оформления кредитов

Пенсионера из Екатеринбурга весь день катали на такси ради оформления кредитов. Мошенники втирались в доверие к жертве, за что получили порядка 1 млн рублей. Подробнее об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

Все началось в середине августа, когда екатеринбуржцу 1955 года рождения позвонил некий "следователь" и строгим голосом сообщил, что с его счетов якобы производятся переводы за границу. После этого пенсионера припугнули уголовной ответственностью и посоветовали обезопасить свои вложения. Сразу после этого с потерпевшим связался некий Руслан Юрьевич, представившийся сотрудником Центробанка. По его словам, на имя уральца уже сейчас пытаются оформить кредиты и, чтобы этого избежать, необходимо самому оформить "зеркальный" кредит. Более того, нужно снять все уже имеющиеся в банке деньги и перевести их "на безопасные счета".

После лжесотрудник банка вызвал пенсионеру такси, которое весь день возило его по банковским организациям. Общая сумма всех сбережений и кредитных средств, полученных мошенниками от уральца составила более 1 млн рублей.

Осознание пришло, когда были переведены последние средства. Пенсионер попытался перезвонить любезному и учтивому Руслану Юрьевичу, однако номер уже был недоступен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК Российской Федерации "Мошенничество в особо крупном размере".

Полиция предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и не доверять незнакомцам свои денежные средства, кем бы они ни представлялись. Злоумышленники всегда пытаются надавить на свою жертву, ввести ее в состояние стресса и запрещают общаться с кем-либо из родственников или друзей до того, как средства будут переведены на указанные счета. Лучшим решением всегда остается посещение офиса банка и консультация с сотрудником вживую.

Теги: такси, мошенники, пенсионер, Екатеринбург


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