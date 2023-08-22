Экс-депутат Тюменской областной думы от КПРФ уехал добровольцем на СВО

Один из самых известных тюменских оппозиционеров - экс-депутат Тюменской областной думы и бывший руководитель тобольского горкома КПРФ Юрий Юхневич уехал добровольцем на специальную военную операцию, сообщили Накануне.RU в тобольском горкоме КПРФ.

"На проводах присутствовали родные и соратники. Звучали песни и речи провожающих. Все присутствовавшие единогласно пожелали вернутся домой с Победой, живым и здоровым!" - говорится в сообщении.

Юрий Юхневич занимал пост первого секретаря Тобольского горкома КПРФ с 2012 по 2022 г. В 2015-2016 году был депутатом тобольской гордумы, с 2016 по 2021 - Тюменской областной думы.

Напомним, в 2021 году Юрий Юхневич оказался в эпицентре скандала из-за публикации, признанной экстремисткой. 3 марта 2021 года его задержали в Тобольске. Депутату вменили то, что он на своей странице "ВКонтакте" 5 сентября 2020 г. разместил ролик "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002", который был признан экстремистским. Политик был символически оштрафован на тысячу рублей, но из-за этого обвинения уже не смог повторно баллотироваться в депутаты.

В мае 2023 года Юрий Юхневич обиделся на КПРФ и вышел из партии. Скандал вызвало то, что коммунисты, действуя на "омоложение" своих рядов, назначили на руководство тобольским отделением 23-летнего Артема Куцуна, оскорбив тем самым бывшего руководителя, 42-летнего Юрия Юхневича.

Теперь Юхневич заключил контракт с Министерством обороны РФ на год.