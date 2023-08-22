Президент Сербии заявил об уважении к территориальной целостности Украины

Президент Сербии Александр Вучич заверил Владимира Зеленского в том, что "Сербия уважает территориальную целостность Украины".

"Хороший и открытый разговор с президентом Украины обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира. Мы коснулись событий на Украине и в Косове и Метохии. Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта", - сказал Вучич по итогам переговоров.

Зеленский тоже остался доволен переговорами: "Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом".

В начале лета этого года Вучич сообщил, что не разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным больше года из-за позиции западных стран по поводу таких контактов.

"Я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему [Путину] или разговаривали. Я думаю, что это не плохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: "Посмотрите на сербов". То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют", - сказал Вучич.