В Петербурге задержан директор фирмы по делу о экскурсии по коллекторам

В Санкт-Петербурге задержан гендиректор компании "Спутник" Александр Ким, организовавшей незаконные экскурсии по московским коллекторам. Об этом сообщает Baza.

Предприниматель является одним из подозреваемых по делу о гибели участников экскурсии диггеров. По данным телеграм-канала, Кима везут на допрос.

Ранее следователи установили трех человек, причастных к организации незаконной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, в результате которой погибли люди. Сообщалось, что несколько человек объявлены в розыск.

В СК отметили, что организаторы уверяли людей, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения.

Накануне был задержан один из возможных организаторов диггерских экскурсий по Москве. По данным телеграм-каналов, это известный диггер Никита Дубас.