В Екатеринбурге продлили ремонт на закрытой на все лето улице Учителей

Специалисты ООО "ЖБИ 2020" продлили закрытие движения по улице Учителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что движение от улицы Июльской до улицы Сулимова закрыли с 1 июня по 30 августа из-за модернизации участка тепловой сети. Хоть работы и должны были завершиться к осени, перекрытие пришлось продлить до 15 сентября.

Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Учителей, Омской и Сулимова. По тем же улицам ограниченный участок дороги будет объезжать автобус, следующий по маршруту № 28, однако изменений в схеме остановок общественного транспорта не предполагается.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.