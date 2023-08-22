22 Августа 2023
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Фото: телеграм-канал &quot;Каршеринг BelkaCar&quot; / t.me/BelkaCar

В BelkaCar пообещали "принять меры" в отношении пользователя после инцидента со шприцем

Каршеринг BelkaCar сервис примет меры в отношении пользователя, нарушившего правила, после инцидента со шприцем.

До конца августа планируется запустить новую система рейтинга вождения пользователей, которая позволит выявлять нарушителей и точечно работать с нарушениями. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

В компании добавили, что не могут раскрывать деталей инцидента, пока идет следствие.

Ранее стало известно, что в шприце, которым укололась 10-летняя пассажирка каршерингового автомобиля в Москве, был наркотик мефедрон – это данные экспертизы. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Напомним, родители девочки арендовали машину, ребенка посадили на заднее сиденье. Отец девочки сообщил: когда они уже выходили из автомобиля, в ногу ребенку воткнулся шприц, вероятно, застрявший в сиденье. В нем было несколько миллилитров светло-бежевой жидкости.

Теги: BelkaCar, шприц, девочка


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Ранее 21.08.2023 12:40 Мск В Москве в ногу девочки воткнулся шприц с неизвестной жидкостью в машине каршеринга

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