В BelkaCar пообещали "принять меры" в отношении пользователя после инцидента со шприцем

Каршеринг BelkaCar сервис примет меры в отношении пользователя, нарушившего правила, после инцидента со шприцем.

До конца августа планируется запустить новую система рейтинга вождения пользователей, которая позволит выявлять нарушителей и точечно работать с нарушениями. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

В компании добавили, что не могут раскрывать деталей инцидента, пока идет следствие.

Ранее стало известно, что в шприце, которым укололась 10-летняя пассажирка каршерингового автомобиля в Москве, был наркотик мефедрон – это данные экспертизы. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Напомним, родители девочки арендовали машину, ребенка посадили на заднее сиденье. Отец девочки сообщил: когда они уже выходили из автомобиля, в ногу ребенку воткнулся шприц, вероятно, застрявший в сиденье. В нем было несколько миллилитров светло-бежевой жидкости.