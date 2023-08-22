22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

УБРиР объявил о назначении первого вице-президента банка

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) официально объявил о назначении Алексея Долгова на пост первого вице-президента.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре банка, Долгов будет курировать коммерческий блок. Он объединяет департаменты розничного и корпоративного бизнеса, казначейство, а также службу развития региональной сети.

"Ключевыми направлениями станут расширение сотрудничества УБРиР с предприятиями всех отраслей экономики, модернизация системы обслуживания частных клиентов и повышение эффективности бизнеса за счет укрепления взаимодействия между розничными и корпоративными подразделениями банка", - отметили в пресс-центре.

Алексей Долгов имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере, в том числе в качестве регионального руководителя крупнейших кредитных организаций федерального уровня. Помимо текущих задач топ-менеджер будет отвечать за разработку стратегии развития банка на ближайшие годы.

Теги: УБРиР, банк, назначение


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