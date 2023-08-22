В Москве за махинации наказана экс-глава "Института изучения детства, семьи и воспитания"

Басманный райсуд Москвы вынес приговор бывшему руководителю "Института изучения детства, семьи и воспитания" Татьяне Волосовец, признав ее виновной в крупной и особо крупной растратах.

Она наказана четырьмя годами условно, пишет "Ъ". Приговор выслушала молча и, лишь когда поняла, что получила условный срок, тихо заплакала.

О махинациях со средствами института стало известно в августе 2021 г. во время плановой выездной проверки межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства. Тогда было установлено, что Татьяна Волосовец выписала себе два крупных гонорара за якобы выполненные для института работы — они и составили основную сумму ущерба по делу. К этому добавилась и стимулирующая премия в размере 82,4 тыс. руб., которую назначенная на должность директора Татьяна Волосовец также выписала себе. Кроме того, став директором института, Волосовец сдала в аренду своей же организации личный BMW 420d.