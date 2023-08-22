Производитель MSD прекратит поставки в Россию востребованного препарата от гепатита C

Американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию зепатира - одного из самых популярных препаратов при лечении гепатита С. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Минздрава федеральным медучреждениям.

По данным издания, позже письмо было отозвано ведомством. Однако в Росздравнадзоре подтвердили, что MSD уведомила службу о прекращении поставок. Компания обязана сделать это минимум за год до фактической остановки импорта.

Аналогов этого лекарства в России нет. По словам экспертов, на рынке достаточно других лекарств, но зепатир относится к одной из самых доступных схем лечения.

В ноябре 2022 года в Роздравнадзор поступило уведомление от компании-производителя о планируемом прекращении поставок лекарства от диабета "Оземпика" в Россию. Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат в Россию до декабря 2023 года.