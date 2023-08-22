В Москве безбилетник в метро распылил перцовый баллончик в ответ на замечание

В Москве на станции метро "Аннино" мужчина распылил пассажиру в лицо перцовый баллончик за то, что тот сделал замечание за безбилетный проезд.

"Два брата решили пройти в метро бесплатно - проскочить за пассажирами, добросовестно оплатившими проезд. Один из пассажиров сделал безбилетнику замечание. В ответ на это 24-летний злоумышленник распылил в лицо мужчине содержимое баллончика", - говорится в сообщении прокуратуры столицы.

Безбилетник задержан, ему грозит уголовная ответственность по ст. 116 УК РФ.