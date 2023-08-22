Тюменская область представила разработки на X Международном форуме технологического развития

Тюменская область представляет разработки на X Международном форуме технологического развития в Новосибирске, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В эти минуты в Новосибирске работает стенд региона. Представлены экспонаты от Тюменского государственного, индустриального и медицинского университетов, а также от компаний-резидентов Технопарка.

Среди экспонатов:

робот-лаборант (ТюмГУ) — серия программируемых лабораторных станций. Из преимуществ — низкая себестоимость, универсальность, масштабируемость;

портативный рентгеновский генератор постоянного действия NDTest (ООО "НДТ Рус") — переносной рентгеновский аппарат для контроля качества сварных соединений трубопроводов, монтажных и строительных конструкций и т.п;

модуль генерации 2D-аэрозоля (ТюмГУ) — ключевой элемент комплекса для исследования физико-химических процессов на масштабе отдельной микронной капли водного аэрозоля.

система NeuroDrive (ИП Прошин В.С.) — нейрофизическая система анализа состояния спортсмена с технологией биологической обратной связи.

Ind3d printing tech (ТИУ) — 3D-принтер с поддержкой уникальных алгоритмов, которые увеличивают скорость печати, улучшают ее качество.

Велокинез для реабилитации двигательных функций конечностей с использованием обратной связи и технологии виртуальной реальности (ТюмГМУ) — тренажер для реабилитации пациентов после инсульта.

Отметим, что в "Технопроме" примают участие гости из восьмидесяти российских регионов, из ближнего и дальнего зарубежья. Исполнительный директор Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности Сергей Санников уточнил, что в Новосибирск прибывают представители 25 стран, в том числе передовые с точки зрения технологического трансфера и вопросов инвестиций - такие, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бразилия. Планируется участие делегаций из Китая, Вьетнама, Мьянмы, Египта, Туниса, Нигерии, Сенегала, Турции, Индии, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана.