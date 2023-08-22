В сельском поселении в Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара

Режим ЧС ввели в Красноармейском сельском поселении Ростовской области из-за лесного пожара. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте лесного хозяйства по ЮФО.

Пожар в Зимовниковском лесничестве на территории Орловского района на площади 1 гектар был зафиксирован 21 августа вечером. Позже он распространился на 20 гектаров, а к утру вторника - на 192 гектара.

Отмечается, что пожар развивался в сторону хутора Русский, но возгорание в лесном массиве уже ликвидировано. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет.