В Свердловской области прогнозируют ночные заморозки до -2 градусов

Ближайшей ночью в юго-западных районах Свердловской области вероятны слабые заморозки. Об этом сегодня сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

По прогнозам, температура воздуха ночью может составить до -2 градусов.

"Не исключаются заморозки в низинах и в ночь на 24 августа", - сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Преобладающая температура воздуха в ближайшие трое суток ночью составит +3-8 градусов, а днем +14-18 градусов. По данным синоптиков, это ниже климатической нормы на 3 градуса.

Погода почти не изменится и в предстоящие выходные 26-27 августа. При этом будет облачно и пройдут небольшие дожди.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что сильная жара в Свердловской области пойдет на спад и уже на этой неделе в регионе заметно похолодает.