Минэнерго попросит нефтяников сдержать цены на дизель в аграрных регионах

Министерство энергетики приняло решение рекомендовать нефтяникам сдерживать мелкооптовые цены на дизельное топливо в аграрных районах страны. Все дело в проблемах с обеспечением топливом сельхозтоваропроизводителей на региональных нефтебазах

В Минэнерго добавили, что сейчас есть сложности с ритмичностью поставок на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон, пишет ТАСС.

Напомним, ранее выяснилось, что на различных АЗС исчезают некоторые виды бензина и дизель. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сообщения о дефиците приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма. Письма в Минсельхоз уже подготовили власти Ростовской и Рязанской областей, а в Минэнерго — власти Хабаровского края. В Минсельхозе говорят, что обратились в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизтопливо и перебоев с его поставками. Ведомство отмечает, что доступность топлива имеет существенное значение для аграриев в период проведения сезонных полевых работ. В отрасли ситуацию связывают с увеличением сроков доставки нефтепродуктов по железным дорогам на фоне их перегрузки, сезонным спросом и ремонтами НПЗ.

До этого, в начале августа, стало известно, что за месяц средняя стоимость литра бензина "Премиум-95" на заправках Москвы выросла на 1,08 руб. – до 55,57 руб. Стоимость "Регуляра-92" выросла на 97 коп. – до 50,14 руб., таковы данные Московской топливной ассоциации. В других регионах отмечают и более высокое повышение стоимости. Хотя розничные цены на топливо регулируются, они все равно подрастают следом за оптовыми котировками. А последние бьют рекорды. Так, за неделю 17-23 июля цена АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла на 6,8%, АИ-95 вырос на 4,9%.