В Свердловскую область поступили модернизированные 100-рублевые банкноты

Обновленные банкноты номиналом 100 рублей поступили в Свердловскую область. Дизайн был утвержден и пущен в оборот еще в 2022 году, однако до банков и магазинов Среднего Урала новые купюры дошли только сейчас, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.

"Новые 100-рублевые банкноты будут поступать в оборот постепенно, по мере необходимости заменяя ветхие сторублевые купюры старых образцов. Обновленные банкноты являются законным средством платежа, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами", – сообщил замначальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

На банкноте изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на втором плане – концертный зал и парящий мост парка "Зарядье", высотка МГУ на Воробьевых горах и Останкинская телебашня. Основное изображение оборотной стороны банкноты – Ржевский мемориал Советскому Солдату. Среди всех цветов были выбраны оливковый и бежевый.

Особенностью новых банкнот является использование бумаги с антимикробными свойствами, что не стало исключением и для 100-рублевой купюры. Более того, на ней расположен QR-код. При переходе по нему можно ознакомиться с подробной информацией о ее художественном оформлении и признаках подлинности. О последнем подробнее рассказали в Банке России.

"При наклоне становится видимым символ рубля, который в зависимости от расположения банкноты выглядит темным на светлом фоне или, наоборот, светлым на темном фоне. На просвет защитная нить имеет вид темной полосы со светлым повторяющимся числом "100". При помощи лупы можно увидеть мелкие графические элементы, например, изображения самовара, пряника, часовни, подковы, колосьев и повторяющееся число "100". Текст "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ", штрихи по краям банкноты и число "100" имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь", – пояснили в пресс-службе.

Напомним, что модернизация других банкнот запланирована до 2025 года. Исключением являются уже обновленные купюры в 200 и 2тыс. рублей. Уже в этом в оборот вступят новые банкноты номиналом 1тыс. и 5тыс. рублей, в 2024 году – 500 рублей, в 2025 году – 10 и 50 рублей. Банкнота номиналом 5тыс. рублей будет посвящена Уральскому федеральному округу и городу Екатеринбургу.