В регионах могут выпустить справочники для участников СВО

Региональные омбудсмены могут выпустить справочники для участников СВО. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отмечает, что люди часто не в полной мере осведомлены о положенных им федеральных и местных мерах поддержки. И в Ярославской области омбудсмен Сергей Бабуркин совместно с региональным Управлением Минюста и филиалом фонда "Защитники Отечества" одними из первых выпустили информационный справочник для участников СВО и членов их семей. В нем изложено все о льготах и выплатах, положенных этой категории граждан, о том, какие нормативные акты их гарантируют, в какие органы необходимо обращаться.

"Эту отличную инициативу уже поддержали коллеги из других регионов. Защищая Родину, рискуя жизнью ради других, наши ребята должны быть уверены в том, что есть надежный тыл", - написала Москалькова.

Недавно зампредедателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила сделать на портале госуслуг специальный раздел, где была бы собрана вся информация о льготах для участников СВО.