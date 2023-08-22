22 Августа 2023
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Фото: пресс-служба МЧС России

В центре Костромы медведь залез на дерево на уровень пятого этажа

В центре Костромы бурый медведь устроил переполох. Неизвестно, как именно животное попало в город. Некоторое время медведь бегал по улицам, чему есть многочисленные очевидцы. Потом увидел мужчин на лавочек и испугался. Испугался так сильно, что залез на дерево на высоту пятижэтажного дома. Слезть самостоятельно не смог.

"На место прибыли специальные службы. После введенного снотворного бурый уснул. Сотрудники МЧС России с помощью автолестниц спустили медведя на землю. После на носилках донесли животное до автомобиля полиции. От лап медведя никто не пострадал. Сейчас животное в безопасности", - говорится в сообщении МЧС.

Сотрудники МЧС работают с краном.(2023)|Фото: пресс-служба МЧС России

Теги: медведь, кострома, дерево


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