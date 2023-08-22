Трамп пошутил по поводу жизни с Путиным в апартаментах с золотым куполом

Дональд Трамп высмеял окружного прокурора из Джорджии. Та согласилась освободить экс-президента США под залог в $200 тыс. и запрет на общение с другими фигурантами уголовного дела о влиянии на ход выборов в штате в 2020 году.

В своей социальной сети Truth Social Трамп пишет по поводу действий прокурора Фани Уиллис.

"Несостоятельный окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис настаивала на залоге в $200 тыс. Предполагаю, что она испугалась, что я могу улететь, улететь далеко, может быть, в Россию. В Россию, где бы я делил с Владимиром (вероятно, Путиным – прим. ред.) апартаменты с золотым куполом, чтобы меня никогда больше не видели и не слышали", - пишет Трамп.

Далее он продолжает в издевательском тоне: "Смогу ли я использовать свой самолет с золотыми крыльями? Наверное нет, мне лучше полететь обычным регулярным рейсом – тогда меня никто не узнает".