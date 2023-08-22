В Челябинской области Роспотребнадзор проверяет детский лагерь из-за вспышки кишечной инфекции

В Челябинской области пять детей из лагеря "Уральская березка" заболели острой кишечной инфекции. По данному факту проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Взяты пробы пищевой продукции и питьевой воды, проводятся лабораторные исследования от контактных детей, сотрудников пищеблока. Персонал пищеблока отстранен от работы до результатов обследования на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций.

Руководству лагеря выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Проведена дезинфекция пищеблока, корпусов и мест общего пользования. Контактные находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, проверку по информации о заболевании детей в лагере проводит прокуратура.

Детский лагерь "Уральская березка" принадлежит Челябинскому металлургическому комбинату.