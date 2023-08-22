Генпрокуратура РФ заинтересовалась ужасными условиями жизни семей участников СВО в Нижневартовске

Аварийными домами в поселке Беловежский, где проживают семьи участников специальной военной операции, заинтересовалась Генпрокуратура РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

15 деревянных многоквартирных домов были построены еще в 1980 годы, во времена промышленного освоения Самотлорского нефтяного месторождения. Они признаны аварийными, однако до сих пор не расселены. В настоящий момент в них проживают более 280 человек, часть из которых - члены семей участников СВО.

Ситуация с жильем все еще не разрешена, хотя о проблеме неоднократно говорили и сами жители поселка, и СМИ, и общественники.

По поручению Генпрокуратуры, прокуратурой Югры будет дана оценка соблюдения законодательства при переселении граждан из аварийного жилья, а также эффективности работы органов власти по восстановлению жилищных прав местных жителей, в том числе членов семей участников СВО.