Генпрокуратура РФ заинтересовалась ужасными условиями жизни семей участников СВО в Нижневартовске

22 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: nakanune.ru

Генпрокуратура РФ заинтересовалась ужасными условиями жизни семей участников СВО в Нижневартовске

Аварийными домами в поселке Беловежский, где проживают семьи участников специальной военной операции, заинтересовалась Генпрокуратура РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

15 деревянных многоквартирных домов были построены еще в 1980 годы, во времена промышленного освоения Самотлорского нефтяного месторождения. Они признаны аварийными, однако до сих пор не расселены. В настоящий момент в них проживают более 280 человек, часть из которых - члены семей участников СВО.

Ситуация с жильем все еще не разрешена, хотя о проблеме неоднократно говорили и сами жители поселка, и СМИ, и общественники.

По поручению Генпрокуратуры, прокуратурой Югры будет дана оценка соблюдения законодательства при переселении граждан из аварийного жилья, а также эффективности работы органов власти по восстановлению жилищных прав местных жителей, в том числе членов семей участников СВО.

Дом участника СВО в Нижневартовске(2023)|Фото: Виктор Снисаренко

Теги: СВО, ОНФ, Беловежский, аварийные дома, Генпрокуратура, проверка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.08.2023 16:16 Мск Активисты ОНФ рассказали об ужасных условиях жизни семей участников СВО в Нижневартовске

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети