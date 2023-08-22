22 Августа 2023
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Фото: Первый канал, скрин видео

КС определил, что нотариусы не обязаны проверять изложенные в документе факты

Правовой анализ документов, представленных нотариусу, не требует от него обязательной проверки всех изложенных в нем фактов. Например, свидетельствуя подлинность подписи на документе, нотариус не удостоверяет истинность всего остального. Об этом говорится в определении Конституционного суда (КС) РФ.

КС рассмотрел жалобы заявительницы, которая ранее обратилась к нотариусу за услугой по удостоверению подписи на документах, после чего пыталась получить на основании этих документов государственную услугу, но ей было отказано. Она захотела взыскать с нотариуса денежные средства, уплаченные ею. Но в судах ей отказали, указав, что нотариус только удостоверяет подпись, а не проверяет факты, перечисленные в документе. Она обратилась в КС, но тот согласился с решениями судов низших инстанций и не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению.

При этом КС РФ отметил, что гражданин, не согласный с необходимостью оплаты нотариусу стоимости таких услуг, вправе обратиться в суд, а суды обязаны выяснять в каждом конкретном случае необходимость оказания этих услуг исходя из существа конкретного нотариального действия.

Теги: нотариус, конституционный суд


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