22 Августа 2023
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Фото: скриншот с телеграм-канала госкорпорации &quot;Роскосмос&quot; / t.me/roscosmos_gk

Космонавты из Екатеринбурга и Челябинска поздравили россиян с Днем Флага

Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска поздравили жителей России с Днем Флага прямо из космоса. Запись была сделана на орбите МКС и распространена в социальных сетях госкорпорации "Роскосмос".

"Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем государственного флага России. Флаг - самый узнаваемый символ нашего государства в мире, и мы гордимся тем, что он представлен на борту международной космической станции, где мы трудимся на благо своей страны", - заявил Сергей Прокопьев.

Поздравление космонавтов Дмитрия Петелина, Сергея Прокопьева и Андрея Федяева с Днем флага(2023)|Фото: скриншот с телеграм-канала госкорпорации "Роскосмос" / t.me/roscosmos_gk

"Флаг, как и другие государственные символы, олицетворяют независимость и многовековую историю России. Где бы мы ни находились, даже в космосе, изображение флага напоминает нам о Родине, которая доверила нам работать за пределами земли", - добавил Дмитрий Петелин.

К их словам присоединился и Андрей Федяев уроженец Серова: "Мы горды тем, что представляем огромную страну, ее флаг, ее граждан. Желаем всем вам благополучия и процветания, здоровья и единства, а наш общий созидательный труд для укрепления России будет лучшим подтверждением любви к Родине".

Теги: космонавт, Екатеринбург, Челябинск, День Флага, поздравление


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