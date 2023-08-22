Космонавты из Екатеринбурга и Челябинска поздравили россиян с Днем Флага

Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска поздравили жителей России с Днем Флага прямо из космоса. Запись была сделана на орбите МКС и распространена в социальных сетях госкорпорации "Роскосмос".

"Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем государственного флага России. Флаг - самый узнаваемый символ нашего государства в мире, и мы гордимся тем, что он представлен на борту международной космической станции, где мы трудимся на благо своей страны", - заявил Сергей Прокопьев.

"Флаг, как и другие государственные символы, олицетворяют независимость и многовековую историю России. Где бы мы ни находились, даже в космосе, изображение флага напоминает нам о Родине, которая доверила нам работать за пределами земли", - добавил Дмитрий Петелин.

К их словам присоединился и Андрей Федяев уроженец Серова: "Мы горды тем, что представляем огромную страну, ее флаг, ее граждан. Желаем всем вам благополучия и процветания, здоровья и единства, а наш общий созидательный труд для укрепления России будет лучшим подтверждением любви к Родине".