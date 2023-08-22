Роспотребнадзор нашел массу нарушений в свердловских гостиницах

Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области провели проверки в гостиницах региона. Обнаружено множество нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, за первое полугодие 2023 года на соблюдение санитарного законодательства было проверено семь гостиниц. Лишь в ходе одной проверки не было выявлено никаких нарушений.

В остальных случаях найдено более 40 нарушений санитарных норм и правил. У специалистов возникли вопросы к уборке и дезинфекции помещений, в том числе номеров; к внутренней отделке помещений гостиниц; к стирке и дезинфекции постельного белья и многому другому. По итогам проверок выданы предписания об устранении нарушений.

Также составлено девять административных протоколов. Наложено три штрафа, вынесено два предупреждения.

Ранее стало известно, что работы по реконструкции гостиницы "Исеть" в Екатеринбурге стартуют в 2023 году.