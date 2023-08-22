22 Августа 2023
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Фото: Администрация Сургута

В Сургуте создали Школу креативных индустрий - с 1 сентября стартует обучение

В Сургуте в рамках федерального проекта "Придумано в России" с 1 сентября на базе "Детской школы искусств № 1" начинает деятельность Школа креативных индустрий. Это площадка для детей и подростков 12-17 лет, которые хотят в будущем стать востребованными профессионалами в креативных индустриях. В России в прошлом году открылись 32 школы, в Сургуте она стала первой.

"Школа является одним из элементов формирования экосистемы креативных индустрий в нашем городе. Напомню, что в Сургуте уже не первый год работает арт-резиденция, которая помогает предпринимателям в сфере творчества реализовать себя. И вот как раз Школа будет, по нашему мнению, действенным механизмом для формирования кадрового резерва. В продолжение разговора об этой экосистеме анонсирую еще одно событие, которое ожидает нас в сентябре: открытие молодежного пространства "Точка" на базе одного из муниципальных клубов для подростков и молодежи МБУ "Вариант". Это беспороговое, открытое для молодежи пространство, форма реализации творческих возможностей подрастающего поколения. "Точка" также будет работать и на продуктивный досуг, и на приобретение определенных навыков и умений", - рассказал директор департамента культуры и молодежной политики Администрации Сургута Антон Акулов.

Школа креативных индустрий включает четыре студии, каждая из которых соответствует одному из направлений креативных индустрий: звукорежиссуры, анимации и 3D-графики, интерактивных цифровых технологий VR и AR, студия фото- и видеопроизводства. В списке оборудования – компьютеры для графики и анимации, оснащение для дополненной реальности, техника для работы со звуком. Средства на приобретение оборудования выделены из федерального и окружного бюджетов. Эти деньги город смог привлечь именно для развития проекта, направленного на работу с молодежью, подчеркнул Антон Акулов. Одна из студий будет функционировать в Сургутской филармонии: условия, созданные для обучения, можно считать уникальными. Здесь есть и комфортное помещение, и профессиональные преподаватели, и соответствующее культурное пространство.

Школа креативных индустрий, Сургут(2023)|Фото: Администрация Сургута

"Отрадно, что правительство создает такие проекты, которые направлены на профориентацию, и мы готовы их реализовывать. Наши специалисты – не просто практики, они имеют еще и подготовку педагогическую. Один из преподавателей – наш звукорежиссер, который получил высшее образование по специальности в Санкт-Петербурге и приехал работать в Сургут. Все необходимые элементы приема на работу преподавателей, которые прописаны в Положении о Школе креативных индустрий, нами выполнены", - подчеркнул директор Сургутской филармонии Яков Черняк.

Продолжительность обучения в Школе составляет два года, и построено оно по модульному принципу. Первый год предусматривает знакомство обучающихся в целом со спецификой креативных индустрий: они в течение учебного года последовательно занимаются в каждой студии. На второй год ученики выбирают одну из студий для углубленного изучения. Общий объем учебной программы – 588 часов. По окончанию обучения выпускник получает документ о дополнительном образовании, подтверждающий прохождение подготовки по выбранному направлению в Школе.

Ежегодно планируется набирать на обучение 68 детей и подростков, открывая возможность воплощения творческих идей, участия в конкурсах и фестивалях, реализации проектов. Важно отметить, что полученные знания далее помогут не только получить профессию по профилю обучения, но пригодятся и в других отраслях: специалисты, владеющие умениями, выходящими за рамки профессиональных стандартов, особенно востребованы.

Школа креативных индустрий, Сургут(2023)|Фото: Администрация Сургута

"Прием заявок будет продолжаться, пока мы не укомплектуем группы, но планируем закончить его к началу нового учебного года. Мы понимаем, что, создав концепцию Школы, Правительство страны преследует цель заинтересовать детей в этих направлениях. Чтобы они потом умели в любой сфере деятельности вносить свою креативную лепту. Умение творчески подходить к работе и получать продукт, который будет социально значим, а значит, и финансово востребован, пригодится в любом направлении", - пояснила директор "Детской школы искусств №1" Сургута Римма Поздеева.

Заявление о приеме может подать родитель (законный представитель) ребенка или сам учащийся (старше 14 лет) по адресу Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6/1приемная, 3 этаж, тел. 51-52-70 с понедельника по пятницу с 10.00-16.30. Обучение будет осуществляться по адресам: ул. Рабочая, 43 (Технополис) и ул. Энгельса, 18 (Сургутская филармония). Всю интересующую информацию можно найти на официальном сайте МБУДО "Детская школа искусств № 1".

Школа креативных индустрий, Сургут(2023)|Фото: Администрация Сургута

Теги: Сургут, Школа креативных индустрий, обучение


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