Доля одиночек в России выросла в два раза за 20 лет

В России становится все больше одиночек, доля которых быстро растет. Это показала последняя перепись населения, отмечает этот тревожный факт депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.

Данные, которые она приводит, интересны тем, что на этот показатель почти не обращают внимания ни власти, ни граждане, ни СМИ. Обычно рассматриваются общая численность населения, уровень рождаемости и смертности, ожидаемая продолжительность жизни и т.п. Но вот структура домохозяйств "остается за кадром".

В настоящее время более 40% домохозяйств в России состоят из одного человека, а их доля выросла вдвое за последние 20 лет, подчеркивает депутат. Если в 1994 году их было 19%, то в 2021-м - 42% - почти половина! Особенно быстро выросла доля одиночных домохозяйств за последние 10 лет - на 16 процентных пунктов. Причем большинство таких домохозяйств составляют люди трудоспособного возраста. Если в 1994 году их было 34%, то сегодня более 57% всех домохозяйств одиночек - это люди трудоспособного возраста. Особенно высока эта доля в Москве (67%) и в Санкт-Петербурге (64%). Характерно, что доля одиночек в городах намного выше, чем в сельской местности - 44% и 35% соответственно.

"Преобладание одиночек в составе домохозяйств зафиксировано впервые за всю историю переписей населения в РФ. По этому показателю Россия догнала европейские страны. В целом, по итогам переписи две трети домохозяйств состоят из одного или двух человек. Полных семей с детьми в России лишь пятая часть (20,7%) из всех домохозяйств. По данным ФОМ, четверть взрослых (25%) россиян не имеют детей, и с 2014 г. доля таких граждан увеличилась на 4 процентных пункта", - написала Филатова.

Она считает, что происходит кризис нуклеарной (малодетной) семьи - с одним или двумя детьми. Эта концепция стала считаться нормальной еще в СССР. Ее обоснованием было то, что при многократном снижении детской смертности, которое произошло в ХХ веке, высокая рождаемость стала "излишней", а "развитые страны" имеют низкую рождаемость, но за счет низкой смертности численность их населения примерно постоянно. Однако это было верно только для короткого временного отрезка, когда накопленный демографический потенциал позволял странам расти еще по инерции даже при уровне рождаемости ниже уровня воспроизводства (около 2,1 ребенка на женщину). Во многих таких странах население уже много лет убывает или замещается мигрантами. К ним относится и Россия, которая в ближайшие годы будет убывать естественным путем (рождаемость минус смертность) минимум на 500 тыс. человек ежегодно.

Филатова видит причину вымирания России в том числе в одиночестве людей, которые не создают семьи и не рожают детей.

"Сначала из семьи "пропадают" дети, потом и семьи как таковые перестают существовать. В этой сфере мы как никогда близки перегнать вымирающую Европу. Недалекое будущее - ищущие себя до старости, живущие исключительно для удовлетворения собственных желаний, индивидуумы. У них нет ради кого строить будущее, кого защищать, ради кого сражаться", - заключила депутат.

Еще один крайне негативный факт. Если в 1994 году доля полных семей с детьми составляла почти 40% всех домохозяйств, то сегодня - менее 21%. То есть семьи с детьми становятся маргинальным меньшинством по сравнению с одиночками (сравнивая по числу домохозяйств, а не по числу людей), которых в два раза больше, и по сравнению с матерями-одиночками (их 38%).

Сегодня средний размер домохозяйств в России составляет 2,2 человека. В 2002 году было 2,7. То есть всего за 20 лет домохозяйства "усохли" на 20%. Наименьший средний размер домохозяйств в Магаданской области - 1,9 человека, наибольший в Ингушетии (5,7), Чечне (4,7) и Дагестане (3,8).