22 Августа 2023
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Фото: телеграм-канал &quot;Каршеринг BelkaCar&quot; / t.me/BelkaCar

В шприце, которым нечаянно укололась 10-летняя москвичка, нашли наркотики

В шприце, которым укололась 10-летняя пассажирка каршерингового автомобиля в Москве, был наркотик мефедрон – это данные экспертизы, передает Mash. Ранее было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Инцидент произошел с автомобилем каршеринговой компании Belka Car. Родители девочки арендовали машину, ребенка посадили на заднее сиденье. Отец девочки сообщил: когда они уже выходили из автомобиля, в ногу ребенку воткнулся шприц, вероятно, застрявший в сиденье. В нем было несколько миллилитров светло-бежевой жидкости.

В каршеринговой компании заявили, что проводят внутреннее расследование.

Shot отмечает, что экспертиза на ВИЧ и другие болезни пока не готова. Отпечатков пальцев на шприце нет, это осложняет поиски предполагаемого наркомана.

Теги: шприц, каршеринг, ребенок, наркотики


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Ранее 21.08.2023 12:40 Мск В Москве в ногу девочки воткнулся шприц с неизвестной жидкостью в машине каршеринга

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