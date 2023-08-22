В шприце, которым нечаянно укололась 10-летняя москвичка, нашли наркотики

В шприце, которым укололась 10-летняя пассажирка каршерингового автомобиля в Москве, был наркотик мефедрон – это данные экспертизы, передает Mash. Ранее было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Инцидент произошел с автомобилем каршеринговой компании Belka Car. Родители девочки арендовали машину, ребенка посадили на заднее сиденье. Отец девочки сообщил: когда они уже выходили из автомобиля, в ногу ребенку воткнулся шприц, вероятно, застрявший в сиденье. В нем было несколько миллилитров светло-бежевой жидкости.

В каршеринговой компании заявили, что проводят внутреннее расследование.

Shot отмечает, что экспертиза на ВИЧ и другие болезни пока не готова. Отпечатков пальцев на шприце нет, это осложняет поиски предполагаемого наркомана.