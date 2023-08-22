Уральские футболисты открыли сбор средств на похороны аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили

Футбольная команда Ural State Warriors запустила сбор средств на похороны своего игрока и друга, более известного в публикациях как аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили. О неизвестной стороне почившего рассказали в клубе.

"Франсуа не только блистал на поле, но был мудрым и рассудительным в раздевалке, всегда и в любой ситуации умел найти ободряющие правильные слова. Он был нашим добрым старшим товарищем с безграничным талантом, чувством юмора и тягой к жизни. Наши сердца разрываются от этой горькой утраты", - говорится в сообщении на официальной странице команды Вконтакте.

По словам игроков, смерть сокомандника стала невосполнимой утратой, которая навсегда останется в сердце каждого. Сейчас футболисты поддерживают друг друга, вспоминая о покинувшем их друге даже во время игры.

"Пусть наш брат уйдет, но его дух останется с нами в каждой игре, в каждом голе, в каждом победном моменте. Мы будем очень сильно скучать по нему", - рассказали в ФК.

Команда решила поддержать родных Франсуа, организовав сбор средств. Все собранные деньги будут переданы сестре почившего.

Напомним, что трагедия произошла 18 августа, после того как Франсуа ударили ножом во время драки. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Тем временем Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Данила Фомина, обвиняемого в гибели аспиранта. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". В УрФУ также высказались о погибшем.