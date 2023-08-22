Александр Авдеев: Система образования Владимирской области преображается

Ключевой темой состоявшегося накануне оперативного совещания в правительстве Владимирской области под председательством Губернатора Александра Авдеева стала готовность образовательных организаций региона к началу нового учебного года. Кампания по приёмке, которую проводила специальная межведомственная комиссия, завершена.

Как сообщает пресс-службе правительства Владимирской области, необходимые проверочные мероприятия показали, что к сентябрьскому старту готовы 913 образовательных учреждений (100% от предъявленных к приёмке). В них обучается свыше 310 тысяч человек.

К новому учебному году готовы 406 детских садов (402 муниципальных и 4 частных), 359 общеобразовательных организаций (326 муниципальных, 10 частных и 23 школы-интерната), 34 учреждения среднего профобразования и 6 организаций высшего образования, реализующих программы СПО, 100 организаций дополнительного образования, а также 8 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (без образовательного процесса). Эти цифры привела министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова.

1 сентября откроет свои двери блок начальной школы на 240 мест в селе Сновицы Суздальского района.

Общая численность школьников в 2023/2024 учебном году составит 151644 человека, в том числе 15756 первоклассников.

В новом учебном году порядка 12% школ области будут работать и во вторую смену (в среднем по России это количество составляет 15,3%). Вопрос будет решаться путём ввода новых школ: сейчас их в регионе строится 8, программа строительства будет продолжена.

Бесплатными учебниками по основным общеобразовательным программам обеспечены 100% учащихся общеобразовательных организаций. Важная задача – обеспечить своевременную доставку в школы новых государственных учебников истории для 10-11 классов, с 1 сентября старшеклассники должны начать учиться по ним, отметила Светлана Болтунова. Учебники заказаны, первая партия в 15 тысяч экземпляров уже поступила в регион.

Также на 100% выполнена задача обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начального звена (1 – 4 класс), его будут получать 63237 младшеклассников. Всего же горячим питанием будет охвачено 75% школьников (113135 человек).

В 2023 году организован подвоз учеников до 201 образовательной организации, в этом задействованы 304 школьных автобуса. При этом планируется продолжить участие региона в программе обновления парка школьных автобусов по линии Минпромторга: до конца года должна быть заменена 31 машина, что полностью удовлетворит существующую потребность в модернизации базы.

Ещё одна важная задача, поставленная перед системой образования: полный переход на государственные информационные системы. Владимирская область успешно справляется с нею: регион входит в топ-5 субъектов РФ по подключению к федеральной государственной информационной системе «Моя школа» и к информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум», где будет осуществляться общение педагогов, родителей и учеников.

«Система образования Владимирской области преображается. Строятся новые объекты, меняется учебная программа, происходит цифровая трансформация. Это накладывает особую ответственность на систему образования на всех уровнях. Важно не отставать от веяний времени в части введения новых предметов, образовательных и воспитательных подходов, внедрения цифрового профиля школ. Правительству области и органам местного самоуправления необходимо оказывать содействие в решении задач, стоящих перед образованием региона», – отметил Александр Авдеев.