В Пентагоне назвали условия для разрешения США передачи F-16 Киеву

В Пентагоне заявили, что Украине необходимо соответствовать ряду критериев до того, как США дадут согласие на трансфер истребителей F-16.

Среди критериев были названы обучение английскому языку, а также логистика на земле, пишет RT.

"Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер", - заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Также отмечается, что США готовы участвовать в обучении пилотов украинской армии, если европейские союзники не смогут тренировать нужное ВСУ число военных.

Ранее Washington Post со ссылкой на украинские источники сообщило, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета. Пилоты, несмотря на беглый английский, должны пройти четырехмесячные курсы языка.

Как сообщалось, США одобрили поставки Данией и Нидерландами истребителей F-16 на Украину. Страны отправят самолеты Киеву после завершения обучения украинских пилотов управлению F-16.