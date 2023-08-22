22 Августа 2023
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Фото:globalconflict.ru

В доме, где родился Гитлер, устроят полицейский участок

В доме, где родился Гитлер, устроят полицейский участок. Решение приняло министерство внутренних дел Австрии. Сначала в доме проведут капитальный ремонт и реконструкцию.

Дом располагается в городке Браунау-ам-Инн на севере Австрии. В 1889 году в нем родился Гитлер. Семья Гитлера прожила в доме еще три года и после уехала.

Дом долго принадлежал некой Герлинде Поммер. С 1970-х женщина сдавала дом властям под полицейский участок, но при этом отказывалась его продать или хотя бы провести в нем необходимый ремонт. В декабре 2016 года парламенту Австрии пришлось принять специальный закон об экспроприации, чтобы изъять у Поммер этот конкретный дом. Женщина в судебном порядке добилась компенсации в размере 1,5 млн евро.

Дом, где родился Гитлер, привлекал неонацистов и других экстремистов, которые часто приезжали в Браунау-ам-Инн специально, чтобы сфотографироваться на фоне дома. Все это в Австрии тянет на статью, поскольку реабилитация фашизма и нацизма в этой стране является преступлением.

Уже в начале октября власти намерены начать реконструкцию здания. После ремонта здесь разместится полицейский участок и правозащитный центр при нем.

Инициатива австрийских властей вызвала споры. Известный австрийский режиссер Гюнтер Швайгер, работающий над документальным фильмом о доме детства Гитлера, считает, что теперь есть основания подозревать власти в "исполнение желаний диктатора". Якобы, Швайгер нашел в местной газете за 1939 год статью, в которой приводятся слова Гитлера по поводу его родного дома: он бы хотел, чтобы в этом доме был обустроен офис местных властей. Швайгер считает, что полицейский участок вполне подходит под это описание, о котором мечтал Гитлер.

Теги: гитлер, австрия, полиция, власти


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