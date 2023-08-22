На Среднем Урале потушено шесть лесных пожаров. Локализовано еще пять

За минувшие сутки на Среднем Урале было ликвидировано шесть лесных пожаров. Удалось локализовать еще пять.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, потушены лесные возгорания в Нижнетуринском, Сосьвинском, Таборинском, Тавдинском и Туринском районах на общей площади в 38 гектаров. По данным на конец дня 21 августа локализованы и не распространяются пять пожаров в Гаринском, Горноуральском, Карпинском и Сосьвинском районах на общей площади в 112 гектаров.

В регионе продолжают действовать еще семь лесных пожаров на площади в 42 гектара. Борьбу с огнем ведут 223 человека, также задействовано 38 единиц техники.

Накануне сообщалось, что площадь лесных пожаров на Среднем Урале за неделю выросла в пять раз. При этом 9 августа власти Свердловской области заявляли о ликвидации всех возгораний в лесах.