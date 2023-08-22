22 Августа 2023
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Общество
Фото: Накануне.RU

Патрушев заявил об угрозах России на Дальнем Востоке из-за США и Японии

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев полагает, что планы США развернуть с помощью Японии ракеты средней и меньшей дальности в Азии создают дополнительные угрозы безопасности России, в том числе на Дальнем Востоке.

США ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и Китая, приводит РИА Новости позицию Патрушева, которую он озвучил на совещании по безопасности Дальневосточного ФО, которое прошло в Магадане. В качестве примеров таких действий Патрушев привел образование военного союза AUKUS, поставки оружия Тайваню и создание нового союза "тихоокеанской четверки" США - Япония - Австралия - Филиппины.

Напомним, ранее Патрушев заявил, что военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются. По его словам, на это указывают наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе. Помимо этого, отметил Патрушев, "агрессивную сущность НАТО" подтвердили учения войск Defender Europe, "на котором отрабатывались планы переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга".

Также Патрушев считает, что Запад оказывает беспрецедентное давление на государства Центральной Азии, намереваясь создать в Евразии "полыхающее пространство" с противоборствующими между собой странами. На первой встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия" Патрушев заявил также, что долгосрочная цель западников – создать на территории Евразии полыхающее пространство с противоборствующими государствами, которые они стремятся превратить в своих колониальных вассалов и марионеток. По словам секретаря Совбеза РФ, в информационно-пропагандистской сфере Западом формируется выгодная ему повестка и создается ложное впечатление о "массовой поддержке" его псевдодемократической политики.

Теги: Николай Патрушев, Совет безопасности России, Япония, США, НАТО


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