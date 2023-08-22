Вице-спикер ГД попросил Мишустина сделать бесплатной парковку на новых отечественных автомобилях

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой сделать парковку на новых отечественных автомобилях бесплатной на три года. Эта мера станет настоящей поддержкой российского автопрома, считает он.

В начале августа президент РФ Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заверил, что уже с сентября депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили.

Но чтобы оживить российский автопром, российские автомобили "должны стать по-настоящему народными. С текущими ценами они дальше от людей, чем многие чиновники", отмечает Даванков. У граждан должны быть и конкретные преимущества от езды на российских машинах.

"Платные парковки, особенно в Москве, съедают у людей заметную часть бюджета. Если российская машина позволит на этом сэкономить, это будет повод поддержать наших производителей рублем", - написал депутат в своем телеграм-канале.

Он считает, что можно давать преференции и тем водителям, которые ездят на автомобилях с большой долей российских деталей.

Накануне комиссия по транспорту Государственного совета РФ поддержала внесение в законодательство изменений, которые наделят кабмин правом требовать локализации производства автомобилей для легкового такси.