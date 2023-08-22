22 Августа 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Асбесте проводят проверку после обнаружения троих детей в квартире с мертвыми родителями

Свердловские следователи проводят проверку по факту обнаружения троих несовершеннолетних в квартире с телами своих родителей. Трагедия произошла в Асбесте в одном из многоквартирных домов по проспекту Ленина, тела были найден утром 21 августа.

В квартире находились три девочки - дочери погибших пяти, четырех и одного года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас и жизни ничего не угрожает.

"Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев, тела супругов направлены на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет, сведений о том, что смерть супругов наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что по информации телеканала "360", погибшими оказались ранее судимый за причастность к грабежу, кражам и незаконному обороту наркотиков 33-летний мужчина и судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью его 32-летняя жена. Старших из дочерей уже отправили в социальное учреждение, а младшую будут обследовать в больнице.

Теги: Асбест, квартира, дети, родители


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