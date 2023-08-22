Лавров прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в ЮАР, где сегодня официально откроется саммит БРИКС. Лавров возглавляет очную российскую делегацию, тогда как президент РФ Владимир Путин будет участвовать в мероприятиях саммита в дистанционном формате.

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Путин, как ожидается, сегодня выступит в рамках Диалога лидеров делового форума БРИКС. Там же будут главы Бразилии, Индии, ЮАР, Китая.

Ожидается, что у форума будет как минимум две главные и острые темы (поскольку внутри блока по ним имеются разные точки зрения). Первое – это расширение БРИКС, второе – создание единой валюты для расчетов внутри группы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале кадры встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Йоханнесбурге.

"И сразу измерение температуры - обязательная часть встречи прибывающих гостей", - подписала она кадры, на которых сотрудник аэропорта подходит к Лаврову с градусником.

После этого главу российской делегации закружили в бодром танце аборигены. Прямо под крылом самолета на перроне аэропорта Лаврова вовлекли в народные танцы.