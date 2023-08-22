Япония решила начать сброс воды с "Фукусимы-1" 24 августа

Япония официально приняла решение о начале сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

Как заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сброс воды начнется "самое раннее 24 августа", если не будет противопоказаний по погодным и морским условиям.

Токио планирует начать сброс воды, очищенной от всех радионуклидов, за исключением трития, в океан на расстоянии в 1 километр от станции, пишет РИА Новости.

В 2021 году правительство Японии решило сбросить радиоактивную воду с АЭС Фукусима в Тихий океан, решив, что она не представляет угрозы для безопасности. При этом в Токио проигнорировали озабоченность не только стран-соседей, но и собственных рыбаков.

Авария на АЭС "Фукусима-1" — радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), начавшаяся в пятницу 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Затопление подвальных помещений, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. Произошли расплавление ядерного топлива в реакторах энергоблоков № 1—3, накопление водорода в результате пароциркониевой реакции и взрывы гремучей смеси на энергоблоках № 1, № 3 и № 4. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, такие как изотопы йода и цезия, объем выброса которых составил до 20 % от выбросов при Чернобыльской аварии.