Министр экономического развития Прикамья стал главой Перми

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании выбрали главу города. Им ожидаемо стал министр экономического развития и инвестиций Прикамья Эдуард Соснин, передает корреспондент Накануне.RU.

За него проголосовало 24 депутата из 35, воздержался один, против проголосовали - пять человек. Отметим, что коммунисты во время выступлений заявили о необходимости вернуть в Пермь прямые выборы мэра.

Перед голосованием Эдуард Соснин и его соперник в политической борьбе глава администрации Ленинского района Александр Русанов представили доклады своего видения развития города и ответили на вопросы парламентариев.

Главное направление в развитии города Эдуард Соснин видит в поддержке малого предпринимательства и привлечении частных инвестиций.

"Основная цель которую ставлю - сохранить набранный темп работы, повысить качество жизни, равномерное развивать районы города Перми. Погашение муниципального долга - одна из основных задач. Расширение участия Перми в новых национальных проектах", - заявил министр.

Он подчеркнул важность сопровождения инвесторов и снижения административных барьеров для бизнеса. Отвечая на вопросы депутатов, Эдуард Соснин отметил, что повышению доходной части бюджета Перми будет способствовать создание новых рабочих мест, в особенности высококвалифицированных, а также привлечение федерального финансирования. По его словам, Пермь сегодня все еще участвует не во всех нацпроектах РФ. Также министр заявил о важности комплексного развития территорий.

Была затронута также тема строительства крематория, который в Перми не могут достроить уже много лет. Губернатор Пермского края планировал забрать на уровень края полномочия по организации деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела, однако позднее в рамках принятых поправок эти полномочия были исключены из списка.

"Крематорий городу нужен, форма реализации проекта должна быть еще обсуждена. Есть много нюансов", - сообщил парламентарий, отметив, что после принятия изменений в федеральное законодательство появится возможность заключить построить крематорий по концессии.

Отметим, что 18 августа Эдуард Соснин вступил в партию "Единая Россия".

Инаугурация нового мэра Перми состоится 28 августа, в 14.00, во Дворце молодежи по адресу: ул. Петропавловская, 185.