Прокуратура и СК проверят информацию о возможных издевательствах в детсаду на Урале

Прокуратура и Следственный комитет проверяют информацию о возможных издевательствах над воспитанниками детсада на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по предварительной информации, воспитательница одного из детских садов Заречного грубо обращалась с воспитанниками младшей группы. Детей якобы заставляли есть упавшую на пол пищу, а одного ребенка сотрудница зажала дверью за плохое поведение.

"Кроме того, родители воспитанников указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей", - отметили в ведомстве.

Сейчас прокуроры проверяют достоверность информации. Если все подтвердится, будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также деятельности сотрудников органов системы профилактики.

Также в обстоятельствах намерен разобраться Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в областном СК, принимаются меры к опросу родителей детей и сотрудников детсада. Отдельно будет изучаться должностная документация о работе дошкольного учреждения.

"По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение", - заверили в ведомстве.