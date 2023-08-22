22 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Из-за ремонта на СвЖД движение поездов "Екатеринбург – Челябинск" будет ограничено

На протяжении трех дней пригородные поезда маршрута "Екатеринбург – Челябинск" будут курсировать с ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

"В связи с работами по обновлению пути на однопутных перегонах Верхний Уфалей – Иткуль и Иткуль – Маук Южно-Уральской железной дороги на три дня в августе и сентябре будет ограничено курсирование пригородных поездов сообщением Екатеринбург – Челябинск", - рассказали в пресс-службе.

28 августа, 4 и 11 сентября не будут курсировать следующие поезда:

  • №7120/7122 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 08.36);
  • №7126/7124 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 18.00);
  • №7123/7125 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 06.39);
  • №7121/7119 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 19.06).

В СвЖД просят при планировании поездки уточнять расписание. Подробнее обо всех ограничениях можно узнать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайтах ОАО "РЖД" и Свердловской пригородной компании, а также на станциях.

Теги: СвЖД, поезд, Екатеринбург, Челябинск


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