СКР сообщил об установлении трех причастных к гибели диггеров в Москве

Следователи установили трех человек, причастных к организации незаконной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, в результате которой погибли люди. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.

С одним из них проводятся следственные действия. Кроме того, несколько человек объявлены в розыск. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК отметили, что организаторы уверяли людей, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения.

Напомним, вчера из Москвы-реки достали тело погибшей женщины. Она оказалась пятой погибшей во время экскурсии по коллекторам под Москвой.

Предположительно, группа пошла на нелегальную экскурсию по подземным коммуникациям и руслам рек в центре столицы, когда начался сильный дождь. Подземные русла и коллекторы наполнились водой, людей смыло потоками. По неподтвержденным данным, в экскурсии могли участвовать до двух десятков человек.