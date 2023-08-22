Трамп откупился от тюрьмы – его отпустят под залог в 200 тысяч долларов

Экс-президент США Дональд Трамп согласился внести залов в $200 тыс., чтобы не садиться в тюрьму штата Джорджия, где в отношении бывшего главы государства ведется уголовное расследование.

CNN сообщает, что накануне адвокаты Трампа провели переговоры с офисом окружного прокурора в Фултоне (Джорджия) и договорились об условиях освобождения под залог. Помимо собственно внесения залога от Трампа требуют также использовать соцсети для общения с 18 другими фигурантами его уголовного дела, а также со свидетелями по этому делу.

Несмотря на то, что об освобождении под залог удалось договориться, Трамп все равно должен будет явиться в четверг в прокуратуру Фултона. "Я поеду в Джорджию, где меня арестует окружной прокурор, радикал левого толка Фани Уиллис", - написал Трамп в соцсетях. Из-за этого экс-президент пропусти первые дебаты на праймериз Республиканской партии – от исхода этих внутрипартийных выборов будет зависеть, кто представит партию на выборах президента США в 2024 году.

Уголовное дело в Джорджии – уже четвертое за этот год, возбужденное в отношении Трампа. Дело связано с возможным давлением Трампа на исход выборов в штате.