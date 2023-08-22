Су-30 в Черном море уничтожил разведывательный катер ВСУ

Истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил сегодня разведывательный катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

Добычу газа в Черном море ведет "Черноморнефтегаз" на двух газоконденсатных (Голицинское и Штормовое), шести газовых (Архангельское, Джанкойское, Задорненское, Восточно-Казантипское, Северо-Булганакское и Одесское) и одном нефтяном (Семёновское) месторождениях.