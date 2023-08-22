В Челябинске в ДТП пострадали четыре ребенка

В Челябинске четыре ребенка пострадали при столкновении двух автомобилей на улице Черкасская.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекцией города, ДТП произошло 21 августа. По предварительным данным, женщина за рулем Лады Веста и водитель автомобиля Опель Вектра совершили между собой столкновение. В иномарке в момент ДТП находилась 4-летняя девочка. В салоне Лады были три девочки 17, 14 и 9 лет.

Всех участников ДТП доставили в больницу для прохождения обследования.