В Асбесте при пожаре были спасены двое детей и один взрослый

В Асбесте при пожаре в многоквартирном доме были спасены трое жильцов, двое из которых дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило 22 августа в 05.26. На площади 5 кв. м горело домашнее имущество квартиры на улице Энергетиков. Сотрудникам МЧС пришлось спасать жильцов со второго этажа, используя трехколенную лестницу.

В тушении были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава. В 05.39 огонь удалось локализовать, а еще через 6 минут и ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06.54.