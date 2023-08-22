22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Асбесте при пожаре были спасены двое детей и один взрослый

В Асбесте при пожаре в многоквартирном доме были спасены трое жильцов, двое из которых дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило 22 августа в 05.26. На площади 5 кв. м горело домашнее имущество квартиры на улице Энергетиков. Сотрудникам МЧС пришлось спасать жильцов со второго этажа, используя трехколенную лестницу.

В тушении были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава. В 05.39 огонь удалось локализовать, а еще через 6 минут и ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06.54.

Теги: Асбест, дети, пожар


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